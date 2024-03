Speciale infrastrutture: Regno Unito, Londra, quartiere Tower Hamlets rimuove bandiere palestinesi da infrastrutture pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tower Hamlets, quartiere nel centro di Londra, inizierà a rimuovere le bandiere palestinesi dalle infrastrutture pubbliche dopo aver ricevuto centinaia di denunce da parte dei residenti che si sono detti angosciati dalla loro presenza. Come riporta il quotidiano "The Times", il gruppo di avvocati Uk Lawyers for Israel ha avvertito che molti residenti ebrei sarebbero angosciati dalla presenza delle bandiere e ha minacciato azioni legali qualora il consiglio comunale di Tower Hamlets non le avesse rimosse. Il gruppo Uk Lawyers for Israel avrebbe anche avvertito il governo che le bandiere palestinesi appese in luoghi pubblici, così come manifesti e adesivi con contenuti "infiammatori", potrebbero "incoraggiare la violenza" contro cittadini di religione ebraica. (Rel)