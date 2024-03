Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Infrastrutture, ufficio Dogane e GdF in autoporto Pontebba sostiene trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi uffici a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza all'interno dell'autoporto di Pontebba garantiranno il necessario supporto alle attività di trasporto lungo una direttrice importante come l'autostrada da e per l'Austria, la più percorsa dagli spedizionieri di merci dopo il Brennero. Lo ha detto Pontebba l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della nuova palazzina uffici messa a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli e della Guardia di Finanza che presidiano l'autoporto. La palazzina, di proprietà di Autovie Venete, passerà nei prossimi mesi nella disponibilità della nuova concessionaria Autostrade Alto Adriatico. "Questa iniziativa pubblico-privata è certamente vincente per garantire la rigenerazione di un sito come Pontebba che fino a qualche tempo fa contava sull'economia legata al confine e oggi invece si trova a giocarsi un ruolo decisivo all'interno della piattaforma logistica regionale", ha detto Amirante. (Frt)