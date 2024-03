Speciale infrastrutture: Libano, forze Israele, colpite infrastrutture di Hezbollah nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia delle Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno colpito alcune infrastrutture attribuite al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nelle località di Naqoura e Yaroun, nel sud del Libano. Lo hanno riferito le stesse Idf in una nota, spiegando di aver bombardato anche l'area di Hamoul con lo scopo di "eliminare una minaccia". Gli attacchi delle Idf sono arrivati in risposta a precedenti raid provenienti dal Libano contro l'area del kibbutz di Malkia, nel nord di Israele. Non sono stati segnalati feriti negli attacchi. (Res)