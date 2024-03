Speciale infrastrutture: Gualtieri a Cannes, rapporto Rur prova trasformazione città di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Ringrazia il Professor Giuseppe Roma "che nella sua ricerca ha messo in evidenza la fiducia degli investitori e la trasformazione in corso per la nostra città, per renderla più vivibile, competitiva e capace di attrarre investimenti". Così in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è intervenuto al termine della presentazione del rapporto sulla Capitale predisposto dalla Rete Urbana delle Rappresentanze avvenuto nello stand di Roma al Mipim di Cannes. "Il nostro obiettivo - ha detto . Gualtieri - è quello recuperare gli anni di stagnazione investendo i tanti capitali che arrivano da vari fondi europei e nazionali per realizzare nuove infrastrutture. Una delle più significative scelte di trasformazione è infatti proprio quella di rendere la città più accessibile, in grado di collegare le persone ai luoghi, ai servizi, alle reti di trasporto pubblico, alle tante aree verdi. Vogliamo ridurre le emissioni e scommettere sulle comunità energetiche con il nostro Piano Clima, ma anche rendere la città più connessa e moderna con il progetto 5g. Tutto questo, mentre abbiamo implementato la nostra capacità di accoglienza turistica, superando i flussi pre-covid ma puntando anche ad allungare la permanenza media dei visitatori invogliandoli a ritornare, anche grazie ai nuovi servizi culturali e ai nuovi musei che abbiamo aperto", continua Gualtieri che conclude: "C'è ancora molto da fare, molto da cambiare ma, grazie a questo nostro nuovo approccio, riusciremo certamente a realizzare una città più inclusiva ed efficiente". (Com)