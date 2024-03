Speciale infrastrutture: Bei, 30 milioni per costruzione centro anziani nel Bressanone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni, la Bei ha finanziato progetti per oltre un miliardo di euro in Alto Adige, contribuendo, ad esempio, all'acquisizione di convogli per la rete ferroviaria regionale da parte di Sta Spa, alla realizzazione di oltre 280 nuove unità di social housing della provincia autonoma, alla ristrutturazione di cinque centrali idroelettriche di Alperia Spa con una capacità installata totale di 457 MW, e a potenziare e ampliare le reti provinciali di distribuzione elettrica e teleriscaldamento, senza dimenticare il forte sostegno offerto alle Pmi e mid-cap altoatesine. Inoltre, a livello della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la Bei ha contribuito all'am­mo­der­na­men­to delle infrastrutture dell'Università di Trento, a potenziare la rete di distribuzione elettrica di Dolomiti Energia Spa, nonché a fornire accesso al credito a condizioni favorevoli alle Pmi e mid-cap nel Trentino. Proprio settimana scorsa, la Bei e Mediocredito Trentino-Alto Adige, sostenute da Sace, hanno siglato un accordo da 70 milioni di euro che contribuirà a promuovere gli investimenti ecosostenibili e il fabbisogno di capitale circolante delle imprese regionali. (Com)