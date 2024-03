Speciale infrastrutture: Colombia, ministero Trasporti, investimento di 108 milioni di euro per riattivazione rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti della Colombia ha annunciato un investimento per la riattivazione della rete ferroviaria, del valore di 464 miliardi di peso colombiano (108 milioni di euro). L'investimento sarà portato avanti attraverso l’Agenzia nazionale delle infrastrutture (Ani) per cinque contratti e una serie di accordi a lungo termine tra pubblico e privato. I progetti saranno costruiti soprattutto nel centro del Paese, per collegare Bogotà ai porti dei Caraibi. Servirà a garantire l’operatività e la manutenzione della tratta Bogotà-Belencito e La Dorada-Chiriguanà, ma anche lo studio di fattibilità per le tratte che collegano Buenaventura e il cosiddetto “Corridoio centrale”. Per il governo si tratta di un’opportunità per migliorare “l’efficienza logistica e la competitività della regione” e di un’iniziativa che ridurrà in media del 26 per cento il costo dei trasporti nel Paese, come ha sottolineato il ministro dei Trasporti, William Fernando Camargo Triana, in occasione dell’annuncio. “Per trasportare un container da Bogotà ai porti caraibici si arriva a spendere circa 2.450 dollari, mentre con la ferrovia il costo sarà ridotto a circa 1.800 dollari”, ha detto il ministro. La Colombia ha complessivamente 3.533 chilometri di infrastruttura ferroviaria, di cui il 31 per cento è operativo. 1.734 chilometri sono amministrati dall’Istituto nazionale delle strade (Invias) e altri 1.610 dall’Ani. (Mec)