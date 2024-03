Terzo mandato: Camani (Pd Veneto), da Salvini pietra tombale sul quarto mandato per Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Salvini pietra tombale sul quarto mandato per Zaia. Lo ha dichiarato la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, Vanessa Camani. "Oggi, a Padova, Matteo Salvini – ha sottolineato - ha definitivamente archiviato l'ipotesi di terzo, o meglio quarto mandato da presidente di Regione, per Luca Zaia. Una pietra tombale, camuffata dal riconoscimento, quasi rassegnato, che in democrazia vincono i numeri". "Ma la democrazia di cui parla Salvini non sta solo nei numeri, bensì nel fatto che con la bocciatura secca della proposta della Lega si è affermato un principio di alternanza e di non concentrazione del potere per un periodo lunghissimo a una sola persona" ha concluso. (Rev)