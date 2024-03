Piemonte: dal 2 aprile arriva l'autocertificazione dell'attività dei mercatali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2 aprile gli operatori dei mercati del Piemonte potranno autocertificare la propria attività per il rilascio della licenza. "Con questa riforma semplifichiamo la vita a una categoria fino ad ora molto penalizzata dalla burocrazia e che ha convissuto con l'incertezza dopo l'approvazione della direttiva Bolkestein – hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore al Commercio Vittoria Poggio – ma semplifichiamo anche la vita dei Comuni che potranno impiegare strumenti telematici per effettuare le verifiche in forma autonoma. L'introduzione della Carta di Esercizio rappresenta, quindi, un passo significativo verso la semplificazione e la modernizzazione delle procedure amministrative per gli operatori dei mercati. Questa riforma non solo ridurrà i tempi e i costi legati all'ottenimento delle autorizzazioni, ma favorirà anche una maggiore trasparenza e efficienza nell'ambito delle attività commerciali su suolo pubblico", hanno concluso. (Rpi)