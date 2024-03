Sicurezza: Mazzella (M5s), in Italia si muore di lavoro, governo dà risposte tardive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "si muore di lavoro. È ciò che continua ad accadere ogni giorno. È ciò che è successo anche al povero Giuseppe Borrelli, di appena 25 anni, morto mentre lavorava in un'azienda di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta". Lo scrive in una nota il capogruppo del M5s in 10ma commissione al Senato, Orfeo Mazzella. La morte di Giuseppe Borrelli "è una notizia straziante e voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia. Il governo continua a legiferare su tutto ma in questo anno e mezzo non ha fatto niente per porre rimedio a questa drammatica situazione. Le misure inserite nell'ultimo decreto Pnrr dopo la tragedia di Firenze sono tardive e insufficienti. Ad esempio, la tanto decantata patente a crediti, così com'è stata costruita, non servirà a niente - aggiunge -. Ciò su cui occorre realmente investire è la prevenzione. Una parola che attiene a tanti settori tra cui il mondo del lavoro. Occorrono risposte immediate, bisogna rafforzare la tutela di chi presta la propria attività lavorativa per vivere. Non si può morire di lavoro nel 2024. Il governo dia risposte concrete e la smetta di piangere i morti il giorno dopo", conclude Mazzella.(Com)