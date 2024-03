Fvg: Russo (Pd), vicini a stop progetto ovovia a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo a un passo dal fermare il progetto dell'ovovia a Trieste. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Russo, a margine del collegamento con la sala conferenze dello Spazio Europa di palazzo Campanari, a Roma, “dove è stato presentato l'esito della raccolta firme - fa sapere lo stesso Russo - con la quale il comitato ‘No Ovovia’ ha rivolto un appello al Parlamento europeo per riconsiderare l'assegnazione dei fondi del Pnrr per il progetto del futuro collegamento Trieste-Carso”. Secondo l’esponente del Pd, con l'iniziativa di oggi e “grazie alla perseveranza del comitato, viene ribadita l'assoluta incompatibilità dell'opera con tutte le più avanzate progettualità e sensibilità europee. Il no all'ovovia e la capacità di proporre alternative più credibili – ha aggiunto Russo - rappresentano davvero una best practice di come esperti, cittadini, amministratori, residenti, movimenti e partiti politici abbiano saputo creare un movimento che è riuscito a smascherare la follia di un progetto a cui non credono ormai neppure molti degli iniziali proponenti". Anche per questo, conclude il consigliere regionale, "è davvero incredibile e imbarazzante che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, continui pure in questi giorni a Cannes a dare per fattibile, se non praticamente realizzata, un'opera che, ne siamo convinti alla luce anche dei pronunciamenti di molte parti tecniche, non sarà mai realizzata". (Frt)