Autonomia: Fontana, non mi preoccupano i tempi, Calderoli sta facendo un ottimo lavoro

- In merito ai tempi per la riforma dell'autonomia "non sono preoccupato, sono convinto che il ministro Calderoli stia facendo un ottimo lavoro e continuerà il suo percorso. Credo ormai non ci siano più i tempi (prima delle europee, ndr), anche perché fra un po' rallenteranno i lavori parlamentari, io non lo so, poi se arriva prima meglio, non mi lamento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'appuntamento conclusivo per il restauro della facciata dei Palazzi Bovara e Castiglioni, rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse preoccupato per i rallentamenti dei lavori sulla riforma dell'autonomia. "Sono convinto che come aveva promesso entro la fine dell'anno sarà approvata la legge e quindi potrà concretamente entrarsi nel trasferimento delle competenze", ha concluso. (Rem)