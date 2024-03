Africa: Meloni, dopo apertura credito dobbiamo dimostrare che noi concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di credito arrivata dai Paesi africani “si conferma se noi dimostriamo che non abbiamo convocato l'ennesima conferenza per chiacchierare, per parlare di filosofia e visione, per dirci quanto siamo bravi e fare passerella”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della riunione della cabina di regia sul Piano Mattei. “Dobbiamo essere molto seri nella possibilità concreta di mettere a terra quanto proposto”, ha aggiunto. (Rin)