Sardegna: Aou Cagliari, torna la campagna di controlli per l'epatite C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Cagliari la campagna gli screening per l’epatite C, “PensaCI! fai il test, scegli di guarire!” che vede coinvolti gli epatologi del Policlinico Duilio Casula. Quando si parla di questa malattia del fegato, la prevenzione è fondamentale. Per questo gli specialisti scendono in campo con due nuovi appuntamenti, per eseguire gratuitamente test rapidi e senza appuntamento che consentono di sapere, in pochissimi minuti, se si è venuti in contatto con il virus dell’epatite C. La prima data è domenica 17 marzo dalle 9 alle 13 al mercato di Sant'Elia in via Piero Schiavazzi mentre la seconda sabato 20 aprile dalle 9 alle 13 nel mercato di San Michele in piazza Is Maglias. In Sardegna il virus colpisce circa 20mila persone, di cui almeno 8mila sono over 65. "L’epatite C – spiega Luchino Chessa, epatologo del Policlinico Duilio Casula – causa quasi 300 mila decessi ogni anno. I nuovi farmaci antivirali riescono ad eliminare l’infezione in oltre il 98 per cento dei casi in 8-12 settimane, ma è necessario attuare dei programmi di screening per far emergere il sommerso degli individui positivi per il virus C che non sanno di esserlo". (Rsc)