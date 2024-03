Ue: Rotelli (Fd'I) su imballaggi, regolamento migliorato da straordinario impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo finale del regolamento degli imballaggi "è stato migliorato nel complesso iter di approvazione attraverso uno straordinario impegno del governo Meloni, di un trasversale lavoro dei nostri europarlamentari e anche attraverso l'attività di indirizzo delle nostre commissioni parlamentari convocate nelle fasi più cruciali dei lavori sul regolamento in Europa". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente alla Camera. "Sin dall'inizio l'Italia aveva stigmatizzato forma e tempi per l'approvazione della revisione della disciplina degli imballaggi in Europa - ha aggiunto -. Lo strumento scelto del regolamento, anziché quello della direttiva, imponeva agli Stati membri scelte obbligate che non lasciavano spazio alle specificità dei singoli modelli di gestione dei rifiuti di imballaggio; inoltre, la chiusura della legislatura europea ha imposto ritmi eccessivamente serrati per l'approvazione", ha proseguito. Il provvedimento, "infatti, finalizzato alla progressiva riduzione degli imballaggi nella Ue ha comunque preso atto degli straordinari risultati ottenuti dal nostro comparto del riciclo in grado di raggiungere gli obiettivi europei in anticipo e rappresentare una eccellenza nell'uso efficiente delle risorse", ha concluso Rotelli. (Rin)