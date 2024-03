Salute: mostra in Consiglio Lazio su disturbi alimentari, Sabatini (Fd'I) "avanti con legge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorre la giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e presso la sede del Consiglio regionale del Lazio è stata allestita una mostra dell'associazione Donna Donna onlus incentrata sul tema "Gustiamo insieme la vita". La mostra giunge a conclusione di una campagna di sensibilizzazione che ha avuto come testimonial il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, gli assessori e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, oltre a consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione.Il fiocco lilla e la rosa rossa sono stati il simbolo di questa campagna che ha raccolto larghissime adesioni, a dimostrazione di come il tema sia avvertito come prioritario ad ogni livello. La mostra fotografica ripercorre l'impegno di Donna Donna onlus, l'associazione fondata da Nadia Accetti e delle tante realtà istituzionali, civili, militari, religiose e sociali che hanno sostenuto la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. (segue) (Com)