Lega: Fontana, spero nessun cambio di leadership

- "Credo che la Lega stia bene e che stia dimostrando la sua capacità sia a livello di gestione territoriale sia a livello governativo. Non vedo particolari problemi. Non penso sia previsto alcun cambio di leadership anzi spero non ci sia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'appuntamento conclusivo per il restauro della facciata dei Palazzi Bovara e Castiglioni a chi gli ha chiesto riguardo lo stato di salute della Lega e di un possibile cambio di leadership. Sui numeri "non sono in grado di dirlo, - ha continuato Fontana- anche perché , anzi credo che la Lega continuerà il suo percorso politico con grande soddisfazione". "Credo che le europee siano un momento dopo il quale trarre le conclusioni e fare considerazioni anche all'interno del Partito", ha concluso il presidente. (Rem)