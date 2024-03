Usa: Georgia, la procuratrice Willis potrà restare sul caso Trump ma il suo vice dovrà ritirarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fani Willis, la procuratrice della Georgia che ha incriminato l’ex presidente Donald Trump per presunte ingerenze indebite dopo le elezioni presidenziali del 2020, potrà restare sul caso, a condizione che interrompa i rapporti con il vice Nathan Wade, con il quale ha avuto una relazione amorosa. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale superiore della contea di Fulton Scott McAfee, che pur respingendo la tesi della difesa – secondo cui la relazione tra Willis e Wade avrebbe costituito un "conflitto d’interessi" – ha criticato il comportamento della procuratrice, di cui viene rilevata una “apparente scorrettezza”. Secondo McAfee, “non è necessaria la squalifica di un funzionario costituzionale quando vi è a disposizione un’opzione meno drastica e di sufficiente rimedio”. Tuttavia, “la procura di questo caso non può procedere finché lo Stato non sceglierà una delle due opzioni”: o “la procuratrice distrettuale deciderà di farsi da parte, assieme al suo intero ufficio”, oppure “Wade si ritirerà” consentendo che il caso proceda senza ulteriori distrazioni.(Was)