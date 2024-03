Ungheria: Orban, pronti a “occupare” Bruxelles per difendere libertà e sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban si è detto pronto a marciare su Bruxelles e a “occuparla” per difendere la libertà e la sovranità dell’Ungheria. Lo ha detto in un discorso in occasione della giornata nazionale dell’Ungheria, in cui si ricorda la Rivoluzione ungherese del 1848. “Se vogliamo difendere la libertà e la sovranità dell’Ungheria non abbiamo scelta se non occupare Bruxelles”, ha detto il primo ministro. “Marceremo su Bruxelles e porteremo noi stessi il cambiamento nell’Unione europea”, ha continuato. “Siamo uno Stato che ha 1.100 anni, con esperienza e resiliente. (…) Non accettiamo l’idea che Bruxelles abbia lasciato da soli gli europei e si sia persino rivoltata contro di loro. Non tollereremo la distruzione della classe media, la privazione dei diritti delle nazioni, la trasformazione dei nostri figli in schiavi del debito e che l’intera Europa venga portata in guerra. Noi conosciamo la guerra”, ha affermato Orban. (Vap)