Speciale difesa: Nigeria-Niger, Abuja revoca le sanzioni a Niamey, sullo sfondo il maxi-progetto ferroviario Kano-Maradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca delle sanzioni al Niger da parte ella Nigeria, come detto, avviene sulla scia di quanto deciso a fine febbraio dalla Cedeao, nell’evidente tentativo di trattenere un Paese ritenuto troppo importante ai fini dell’economia regionale. A fine gennaio il Niger – insieme ai vicini Mali e Burkina Faso – aveva infatti annunciato l’intenzione “irrevocabile” di ritirarsi dalla Cedeao a partire dal 2025, scatenando forti preoccupazioni all’interno del blocco, di cui i tre Paesi rappresentano circa il 12 per cento del prodotto interno lordo e il 16 per cento della popolazione. Il progressivo allontanamento delle giunte golpiste del Sahel dall’orbita occidentale, del resto, aveva conosciuto un passaggio decisivo nel settembre scorso con la creazione dell’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), iniziativa militare ma anche diplomatica che intende garantire indipendenza ai tre Paesi rispetto a organismi regionali o internazionali. Concepita inizialmente come un patto di difesa tra Mali, Niger e Burkina Faso, che hanno deciso di unire le loro risorse militari per combattere gruppi ribelli o jihadisti, nelle intenzioni delle tre giunte l’Aes dovrebbe allargarsi fino a diventare una vera unione economica e politica che faccia da contraltare alla Cedeao, che agli occhi dei golpisti è tuttora un’organizzazione controllata dalla Francia e dai suoi alleati occidentali. In quest’ottica, nel novembre scorso i ministri dell’Economia e delle Finanze dei tre Paesi hanno raccomandato la creazione di un fondo di stabilizzazione e di una banca di investimento comune, in vista della creazione di un’alleanza anche economico-militare che porti a un graduale superamento del franco Cfa. (Res)