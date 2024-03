Speciale difesa: Crosetto, dopo 7 ottobre abbiamo sospeso export di armi a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il 7 ottobre 2023, l'autorità nazionale Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) non ha concesso nuove autorizzazioni a Israele, determinando la sospensione che prosegue tuttora. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il question time al Senato, in risposta all'interrogazione sugli orientamenti del governo in materia di produzione ed esportazione di materiale bellico. "In occasione dei recenti gruppi di lavoro sul Trattato delle armi a Ginevra, l'Italia, insieme a Belgio e Spagna, è stata menzionata come Paese che ha adottato la politica di sospensione tempestiva e incisiva dei trasferimenti di armi verso Israele dopo il 7 ottobre (giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, a cui sono seguite le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza)", ha affermato Crosetto, sottolineando che le licenze autorizzate prima del 7 ottobre "erano già state in gran parte utilizzate", mentre le altre non riguardano materiali che possono essere "impiegati contro i civili di Gaza". (Res)