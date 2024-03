Speciale difesa: Egitto-Spagna, presidente Al Sisi vede ministro Esteri Albares, focus su cooperazione e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares, alla presenza dell’omologo egiziano Sameh Shoukry. Lo ha riferito un comunicato stampa della presidenza egiziana, che afferma che Al Sisi ha elogiato lo stato delle relazioni bilaterali e ha espresso la volontà di espandere gli ambiti di cooperazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi commerciali e gli investimenti. Da parte sua, Albares ha affermato che la Spagna e l’Europa considerano l’Egitto una potenza regionale che “opera per la pace e la stabilità in Medio Oriente”, elogiando in particolare il suo ruolo di mediatore nei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In merito alla situazione regionale, Al Sisi ha lodato la posizione della Spagna a sostegno dei diritti dei palestinesi e della sicurezza nell’area. Le parti hanno concordato sul rifiuto di un’eventuale operazione delle Forze di difesa di Israele (Idf) a Rafah, nel sud di Gaza, al confine con l’Egitto, nonché ai tentativi di sfollamento del popolo palestinese dalle loro terre. Al Sisi e Albares hanno ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato e l’aumento di aiuti umanitari nella Striscia e hanno riaffermato il loro sostegno all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). La comunità internazionale deve impegnarsi per sostenere una soluzione basata sui due Stati, hanno concluso le parti. (Cae)