Speciale difesa: Romania invia aereo con aiuti umanitari per ospedale giordano nella Striscia Gaza

22 luglio 2021

- Un aereo C-27 J Spartan dell'aeronautica militare romena è decollato dalla 90ma base di trasporto aereo, diretto ad Amman, per trasportare attrezzature e materiale medico necessari per l'attività sanitaria dell'ospedale da campo giordano nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Difesa con un comunicato. La missione di trasporto di beni materiali concessa dalla Romania, a titolo gratuito, viene eseguita con l'approvazione del ministro della Difesa nazionale, Angel Tilvar, su richiesta del Dipartimento per le situazioni di emergenza. (Rob)