Speciale difesa: dossieraggio, Crosetto, andare a fondo per ripristinare credibilità istituzioni

22 luglio 2021

- L’inchiesta sul dossieraggio “non riguarda problematiche di sicurezza nazionale dal punto di vista militare e della difesa del Paese”, ma rischia di finire “come altre vicende che non hanno portato ad alcun accertamento definitivo, ma solo a liquidare alcune persone senza andare a fondo”, cosa che invece va fatta per “ripristinare la credibilità delle istituzioni nel suo complesso”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guida Crosetto, nel corso di un question time al Senato. “Non penso ci siano dietro questa vicenda specifica delle problematiche che possano riguardare la sicurezza nazionale dal punto di vista militare e della difesa del Paese. Ci sono altri tipi di problematiche, e qui esco dal ruolo di ministro della Difesa, che vanno al di là di questa inchiesta”, ha osservato Crosetto facendo riferimento a “moltissimi accessi alle banche dati per cui sono state già sospese persone in Italia in questi anni”. (Res)