- I sistemi di difesa aerea russi sono entrati in funzione per la terza volta in un giorno nella regione di Belgorod. Come ha riferito su Telegram il governatore di Belgorod, Vjacheslav Gladkov, le forze russe hanno abbattuto 11 obiettivi aerei in avvicinamento al capoluogo della regione. "I servizi operativi chiariscono le informazioni sulle conseguenze sulla terra", ha aggiunto Gladkov. (Rum)