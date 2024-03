Speciale difesa: Crosetto, impegno governo a rendere più trasparente legge 185 è già attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del governo a rendere più trasparente ed efficace la legge 185 (che regola l’import-export degli armamenti) "è già attuale" grazie a un disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura il 21 febbraio scorso. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il question time in Senato, in risposta all'interrogazione sugli orientamenti del governo in materia di produzione ed esportazione di materiale bellico. Il ministro ha sottolineato che nel disegno di legge approvato il 21 febbraio, vi è il "fine di garantire il coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche" per l'applicazione della legge 185. (Res)