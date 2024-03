Milano: Sala su Nahum, questione termine "genocidio" difficile, porta a dimissioni significative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo definire genocidio quello che succede a Gaza, è difficile giudicare se sia così o no, sta portando a dimissioni eccellenti, anche la perdita di Cenati per Anpi é significativa". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del centro sportivo dedicato a Davide Astori, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito alle dimissioni di Daniele Nahum dal gruppo consiliare del Partito Democratico, motivato dal suo disaccordo con l'utilizzo del termine "genocidio" in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. Secondo il sindaco, "si radicalizza sempre la riflessione su fatti del genere, credo che noi dobbiamo stare certamente dalla parte di Israele che é un Paese democratico, per quanto ormai la democrazia é imperfetta ovunque, e che è stato aggredito". "Non possiamo ignorare - ha continuato - quello che sta succedendo a Gaza, credo che la gestione di Netanyahu sia oggettivamente troppo aggressiva". Da ciò "a confondere le istanze del popolo ebraico con le ragioni della guerra, c’è molto di mezzo, questo credo che abbia mosso Nahum", ha proseguito ancora Sala. La prossima settimana "lo vedrò anche perché ho molta stima di lui, essendoci anche scontrati a volte nel passato, ma siamo persone che amano la politica e difendono le loro idee", ha concluso. (Rem)