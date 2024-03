Spagna: Feijoo, amnistia legge più indegna in 45 anni di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'amnistia "è la più indegna" dei 45 anni di democrazia della Spagna. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, all'indomani del via libera del Congresso dei deputati alla discussa misura che ora passerà al Senato, dove i popolari potranno contare sulla maggioranza assoluta. Feijoo ha, inoltre, criticato la decisione del governo di non approvare la legge di bilancio 2024 dopo che il presidente della Catalogna, Pere Aragones, ha convocato le elezioni anticipate per il 12 maggio. "Per approvare i bilanci non c'è stato tempo, ma per concedere l'amnistia a un gruppo di cittadini che sono stati condannati e ad altri che sono ricercati dalla Corte suprema ha avuto tutto il tempo del mondo", ha detto Feijoo ad Avila durante un evento di partito.(Spm)