Mafia: Dalla Chiesa (FI), giovani proteggano sacrificio di chi muore per legalità (2)

20 luglio 2021

- Dalla Chiesa ha aggiunto: "Questo per sottolineare che quando qualcuno muore per difendere la legalità e la libertà di pensiero, poi deve esserci qualcuno che deve proteggere il sacrificio che è stato fatto. Anche solo con dei simboli. E siete voi ragazzi che dovete prendervi cura del passato, che è sempre presente nelle coscienze di tutti, e guardare con fiducia al vostro futuro. Magari seduti a raccontarvi e a sognare proprio su questa scala". Alla manifestazione - si legge in una nota - che ha visto la presenza di centinaia di giovani delle scuole, hanno partecipato, oltre al presidente del Municipio VI, Nicola Franco, anche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, don Antonio Coluccia, la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, il viceprefetto, dottoressa Tania Giallongo, il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, e il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli. L’evento è stato realizzato con la partecipazione del comune di Lucca Sicula con il quale il Municipio delle Torri ha in corso un protocollo di intesa degli istituti scolastici del territorio. Commovente e significativa l’immagine dell’onorevole Chiara Colosimo e dell’onorevole Dalla Chiesa che inaugurano la scala tenendosi per mano. (Com)