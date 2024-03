Infrastrutture: Salvini, i comitati del no cercano di fermare sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "No Tav, No nucleare, No Olimpiadi, No Expo, No autonomia, no Mosè, no ponte, sono sempre in servizio effettivo e cercano di fermare lo sviluppo di questo Paese". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Padova durante l'evento "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Veneto". Parlando del progetto del Mose, il ministro ha sottolineato: "E' un'opera di ingegneristica italiana unica al mondo, che nel 2023 è stata usata 25 volte. Grazie a chi non ha mai smesso di credere in questa infrastruttura". "Fortunatamente - ha concluso - i sì hanno prevalso e stanno contribuendo a mettere in sicurezza uno dei beni più belli e fragili del mondo" ha concluso Salvini. (Rev)