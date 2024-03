Europee: Decaro, Annunziata è figura autorevole, sarei felice di sostenerla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Annunziata “è una figura autorevole del nostro paese, una grande professionista, grande giornalista, animata da passione civile e anche da passione politica”. Ecco perché “sarei felice di una sua candidatura. Sarei onorato di accompagnare Lucia in questa campagna elettorale per le Europee”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno", promosso a Napoli dalla Cgil.(Ren)