Cultura: l’Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 è l’anno dell’Italia in Germania, “saremo protagonisti di un lungo e ricco percorso attraverso la creatività e la capacità d’innovazione, iniziato nel mese di febbraio con la partecipazione come “country in focus” all’European Film Market, il grande mercato dell’audiovisivo che si tiene in occasione della Berlinale”. Lo ha riferito l’ambasciata d’Italia a Berlino. “Proseguirà durante tutto l’anno per raggiungere Francoforte, dove l’Italia sarà ospite d'onore alla Fiera del libro. Nel corso di questo viaggio affascinante proporremo incontri, festival e rassegne. Decine di autori e libri italiani si alterneranno nei maggiori eventi letterari ed editoriali tedeschi, grazie all’azione degli Istituti italiani di cultura in Germania e al coordinamento dell’ambasciata d’Italia a Berlino”, si legge nel relativo comunicato. (segue) (Geb)