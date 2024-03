Cultura: l’Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Destinazione Francoforte” inizia a marzo con gli incontri previsti alla Stuttgarter Kriminaechte e alla Leipziger Buchmesse, per proseguire nei mesi successivi con ILfest di Monaco, Europaeisches Festival des Debuetromans di Kiel, Literatursommer Schleswig-Holstein, Poetische Quellen a Bad Oeynhausen, Internationaler Graphic Novel Salon di Amburgo, Globale Festival di Brema, il Krimifestival di Amburgo, Stuttgarter Buchwochen e molti altri appuntamenti letterari. La Fiera del libro di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre, rappresenta un appuntamento di grande importanza internazionale che vede impegnate tutte le istituzioni coinvolte nel progetto: il ministero della Cultura con il Centro per il libro e la lettura, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’ambasciata d’Italia a Berlino, Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Aie – Associazione italiana editori curerà il programma editoriale. Il commissario straordinario Mauro Mazza ha la responsabilità complessiva di questa iniziativa. (segue) (Geb)