Cultura: l’Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2024 è un anno che ci consente di presentare agli amici tedeschi molteplici volti della cultura italiana”, così l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio. “A febbraio siamo stati ‘country in focus’ dell’European Film Market, il grande mercato dell’audiovisivo che si svolge nell’ambito della Berlinale. Durante l’anno ricorderemo uno dei grandi maestri della musica, Giacomo Puccini, e altri compositori come Busoni e Nono. A ottobre arriveremo alla Fiera del libro, dopo le tappe in molteplici festival letterari, sparsi su tutto il territorio. Destinazione Francoforte sarà infatti un vero e proprio ‘Giro della Germania’ intrapreso da autori e editori italiani, toccando le grandi metropoli e le piccole città, i festival letterari e le fiere tematiche. Presenteremo in Germania la creatività e l’innovazione che sono gli elementi centrali della cultura italiana, così come le nostre capacità nell’economia, nella scienza e in tutti i settori in cui operiamo”. (segue) (Geb)