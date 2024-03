Cultura: l’Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Curato dai cinque Istituti italiani di cultura che operano in Germania (Berlino, Amburgo, Colonia, Monaco di Baviera e Stoccarda), in collaborazione con Aie e con il coordinamento dell’ambasciata a Berlino, il percorso di Destinazione Francoforte permetterà sia di ampliare notevolmente il numero degli autori italiani che nel 2024 avranno la possibilità di presentare le loro opere in Germania, sia di anticipare alcuni dei filoni e dei focus che saranno protagonisti a ottobre alla Fiera del libro di Francoforte. Un primo esempio concreto arriva dalla Leipziger Buchmesse, il secondo più importante salone del libro tedesco, che dal 21 al 24 marzo ospiterà una serie di incontri curati dall'Istituto italiano di cultura di Berlino. Nella città della Sassonia sarà possibile iniziare a incontrare e conoscere quell'intreccio tra classici e novità, storia e avvenire, che sarà al centro di Radici nel futuro, il programma che il commissario straordinario del governo Mauro Mazza e Aie stanno costruendo per l'autunno a Francoforte. A Lipsia arriveranno autori consolidati come il premio Strega Domenico Starnone e nuove voci come Jana Karsaiova, che nel suo romanzo d'esordio Divorzio di velluto guarda alla recente storia della vicina ex Cecoslovacchia. (segue) (Geb)