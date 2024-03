Cultura: l’Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei classici, sono previsti invece due omaggi che anticipano la riflessione sul Novecento letterario italiano che avrà un ruolo molto importante a Francoforte: a La pelle di Curzio Malaparte (con Frank Heibert, traduttore della nuova versione in uscita sul mercato tedesco, in dialogo con Maike Albath) e La Storia di Elsa Morante (per i suoi 50 anni esce la sua nuova traduzione; del romanzo parlerà la scrittrice Nadia Terranova e del recente adattamento televisivo la co-sceneggiatrice Ilaria Macchia). Ai fumetti – altro universo editoriale destinato a essere esplorato con molta attenzione lungo l'intero anno italiano in Germania – sarà invece dedicata la Comic Night con autori come Paolo Bacilieri, Sergio Ponchione, Federico Cacciapaglia, accolti e moderati da Andreas Platthaus, critico letterario della “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Destinazione Francoforte si arricchirà di ulteriori tappe anche in Italia, toccando i principali eventi nazionali dedicati al mondo del libro: dopo la rassegna Più Libri Più Liberi dello scorso dicembre, la Bologna Children's Book Fair (8-11 aprile) e il Salone Internazionale del Libro di Torino (9-13 maggio). (Geb)