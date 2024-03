Milano: la Statale per il Municipio 7, apre lo sportello di orientamento scolastico e professionale per gli under 29 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Hub saranno stabilmente presenti una ricercatrice dell’ateneo e un’operatrice di Mestieri Lombardia; inoltre, per l’orientamento dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni nell’ambito del progetto MiG Work del Comune di Milano, sarà coinvolta anche la Cooperativa sociale Comunità del Giambellino. Gli utenti potranno chiedere e ricevere informazioni utili per l’orientamento agli studi e al lavoro, aiuto nella stesura del CV fino alla partecipazione a iniziative specifiche promosse all’interno del progetto IN-JOBs4NEETs come il Club dei mestieri e le Academy, due format pensati da Mestieri Lombardia rispettivamente per rafforzare gli aspetti motivazionali e le soft skills necessarie per il lavoro e per mettere in contatto giovani e aziende per la realizzazione di percorsi di formazione specifica finalizzati all’assunzione. È prevista anche la creazione di un laboratorio pratico volto alla realizzazione di un podcast sui temi dei giovani e del lavoro, che dia voce alle opinioni, esperienze difficoltà ed aspettative dei ragazzi coinvolti. L’Università, inoltre, promuoverà incontri sui diversi corsi di studio, anche con la partecipazione di studenti che potranno offrire testimonianza in modo da favorire la condivisione tra pari. “L’obiettivo, a partire dal primo ingresso allo sportello, sarà quello di far sentire gli utenti ingaggiati in un percorso virtuoso e rivolto ad un obiettivo concreto, raccogliendo anche feedback e suggerimenti da parte loro attraverso questionari di gradimento, utili anche alla raccolta dei dati per la valutazione dell’impatto del progetto”, spiega Alessia Di Pascale, docente di Diritto dell’Unione Europea della Statale di Milano e coordinatrice del progetto. (segue) (Com)