Milano: la Statale per il Municipio 7, apre lo sportello di orientamento scolastico e professionale per gli under 29 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Hub dei Talenti si inserisce all’interno del IN-JOBs4NEETs, progetto giunto alla sua seconda edizione e realizzato con il sostegno di JPMorganChase. Rappresenta un’occasione importante per agire nel territorio, per sviluppare un’iniziativa di prossimità in grado di costruire nel tempo una relazione di conoscenza e fiducia con i giovani del quartiere. Si tratta di un approccio graduale, che richiede un investimento di medio termine e un lavoro di squadra fra i diversi attori coinvolti. Sforzo che però abbiamo visto essere, nel corso del progetto IN-JOBs4NEETs, l’elemento chiave per ingaggiare i giovani e riuscire ad accompagnarli con successo verso le loro prime esperienze lavorative”, sottolinea Federica Castellucci, coordinatrice regionale di Mestieri Lombardia e project manager di IN-JOBs4NEETs. L’Hub dei Talenti va a rafforzare la presenza sul territorio dell’Ateneo milanese, che nel 2023 ha avviato un programma di tirocini curriculari, rivolto agli studenti della Scuola di mediazione linguistica e culturale, per supportare le attività dei doposcuola organizzati dalla Rete QuBì Selinunte finanziata da Fondazione Cariplo. Suddivisi in diversi turni, gli studenti della Statale partecipano alle attività quotidiane di aiuto-compiti e affiancano i bambini e i ragazzi di origine straniera nelle attività pomeridiane, mettendo in pratica e rafforzando le competenze apprese nel percorso universitario. Nel corso dell’attuale anno scolastico, l’iniziativa sta coinvolgendo 25 studenti dell’Ateneo (alcuni madrelingua araba, rumena, spagnola e cinese, che svolgono un importante servizio di mediazione linguistica e culturale a supporto degli operatori), rafforzando l’azione di doposcuola del quartiere. L’attività dell’Università degli Studi di Milano nel Municipio 7 è uno dei 18 progetti di Human Hall, l’hub di eccellenza dell’ateneo per la ricerca, che promuove azioni concrete per favorire l'inclusione. Human Hall fa parte dello Spoke 6 “Innovation for Sustainable and Inclusive Societies” di MUSA - Multilayared Urban Sustainability Action, progetto finanziato grazie al PNRR. (Com)