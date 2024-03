Quirinale: Mattarella, pietà per vittime, moto ripulsa per perseguimento cieca logica guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre un sentimento di pietà si leva verso i morti, verso le vittime civili, non può che sorgere, al contempo, un moto di ripulsa da parte di tutte le coscienze per la distruzione di un territorio e delle sue risorse, per l’annientamento delle famiglie che lo abitavano, nel perseguimento della cieca logica della guerra, quella della riduzione al nulla del nemico, senza nessun rispetto per le vittime innocenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Cassino per la cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della distruzione della città durante la seconda guerra mondiale. (Rin)