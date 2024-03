Napoli: Fitto, da governo nessuna polemica su fondi coesione, lo scontro copre merito questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del governo non c’è alcuna volontà di “polemizzare con nessuno”, ma c’è la volontà di collaborare come sta accadendo con le Regioni sugli accordi dei fondi di sviluppo e coesione. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in video-collegamento al convegno "Le Politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" promosso alla Cgil Napoli e Campania e in corso all’hotel Ramada a Napoli. Il riferimento di Fitto è al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che il ministro non cita mai. “Non ho mai fatto polemica, le polemiche e gli scontri si fanno in due. Da parte mia non troverete mai una polemica, a me piace parlare sui fatti”, ha incalzato. I fatti sull’accordo dei fondi di sviluppo e coesione, ha spiegato il ministro, ha raccontato che è cambiato l’approccio del governo, rispetto al passato, nell’assegnazione dei fondi. Fondi la cui assegnazione, ha premesso Fitto, non è scontata: “Il governo non ha alcun obbligo di dare le risorse alle regioni italiane, è una scelta del governo di dare le risorse alle Regioni - ha detto l’esponente di governo”. (segue) (Ren)