Napoli: Fitto, da governo nessuna polemica su fondi coesione, lo scontro copre merito questione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatta questa premessa, Fitto ha sottolineato che “prima le risorse venivano assegnate e poi si vedeva cosa succedeva, oggi il governo chiede alle Regioni di fare delle proposte e di stabilire un cronoprograma finanziario e temporale. Questo è il lavoro che abbiamo messo in campo”. In questo solco, ha continuato il ministro, si è sviluppato il lavoro che ha già portato alla firma di diversi accordi per i fondi sviluppo e coesione. “Quindici Regioni hanno già sottoscritto l’accordo, con altre due Regioni c’è già la data per la sottoscrizione dell’accordo. Con altre quattro stiamo lavorando con modalità note”, ha aggiunto Fitto. La conclusione per il ministro è ovvia: “Se abbiamo definito percorso con 17 Regioni, penso che non ci sia un problema da parte del governo. Penso che c’è un approccio da parte del governo che ha trovato un dialogo e un rapporto proficuo dal punto di visto della collaborazione”. Ecco perché, ha puntualizzato il ministro, “non voglio alimentari scontri che forse vengono alimentati da altri perché si vuole evitare che si parli del merito della questione”. (Ren)