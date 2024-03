Colombia: ex candidato presidente con cancro in fase terminale, condannato per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidato alla presidenza della Colombia, Rodolfo Hernandez, è stato riconosciuto colpevole di un caso di corruzione legato al periodo in cui era sindaco della città di Bucaramanga (2016-2019). Una sentenza che non porterà il 76enne Hernandez in carcere, ha detto il giudice incaricato di esaminare il caso, ricordando che poco prima lo stesso imputato ha rivelato di soffrire un cancro in fase terminale. "Non si ordina l'arresto immediato perché c'è la possibilità che l'avvocato difensore impugni la decisione e s ristabilisca la presunzione di innocenza", segnala il magistrato facendo sapere che la sentenza, completa della pena da scontare, verrà resa nota a giugno. Hernandez è accusato di aver concesso un lucroso appalto legato al riciclo dei rifiuti all'impresa Vitalogic, con una manovra che avrebbe beneficiato il figlio, Luis Carlos Hernandez Oliveros. (segue) (Mec)