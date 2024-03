Ucraina: Perego, dobbiamo continuare a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo continuare a supportare il popolo ucraino aggredito". Lo ha detto a "Start", su Skytg24, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa. "Come abbiamo fatto dal primo giorno, sostenere l'Ucraina serve per impedire l'ampliamento dell'aggressione Russa e non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi da Kiev - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Il conflitto non si risolve con l'invio di truppe sul terreno. L'invio di militari italiani in Ucraina non è una opzione, dobbiamo continuare a sostenere Kiev e accelerare in negoziati per una pace duratura. La postura della Nato è basata sulla difesa e deterrenza per evitare i conflitti, l'ampliamento dell'Alleanza con Svezia e Finlandia è un chiaro messaggio". (Rin)