Cassino: Mattarella, strada della libertà segnata dal sacrificio e coraggio dei protagonisti della lotta di Liberazione

- “La strada della libertà è stata segnata dal sacrificio e dal coraggio degli uomini che combatterono coraggiosamente – e tanti vi persero la vita – anche in questi territori, prendendo parte alla lotta di Liberazione, per far sì che prevalesse la pace nel Continente dilaniato da nazionalismi e conflitti e che non avessero a soccombere le ragioni dei diritti delle persone e dei popoli”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Cassino per la cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della distruzione della città durante la seconda guerra mondiale. (Rin)