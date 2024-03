Napoli: Fitto, da governo approccio uguale su Fsc verso tutte Regioni, mi auguro a breve intesa con Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi auguro che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, si definisca anche l’intesa sui fondi di sviluppo e coesione con la Regione Campania”. E’ quanto ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in video-collegamento al convegno "Le Politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" promosso alla Cgil Napoli e Campania e in corso all’hotel Ramada a Napoli. Rispondendo a una domanda della moderatrice sul “destino” della Campania rispetto ai fondi, il ministro ha sottolineato che “il governo sta seguendo un approccio identico per tutte le Regioni”. “Esiste un percorso che per la Campania è analogo a quella delle altre Regioni - ha aggiunto -. Quindi mi auguro che parte della Regione Campania ci sia lo stesso identico approccio che hanno avuto le altre Regioni”. (Ren)