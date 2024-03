Quirinale: Mattarella, Italia ripudia guerra, suo ruolo è costruire ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra Costituzione contenere “una affermazione solenne: il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sono le poche parole dell’art.11 che contiene le ragioni, le premesse del ruolo e delle posizioni del nostro Paese nella comunità internazionale: costruire ponti di dialogo, di collaborazione con le altre nazioni, nel rispetto di ciascun popolo”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Cassino per la cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della distruzione della città durante la seconda guerra mondiale.(Rin)