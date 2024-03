Turismo: la Sardegna si promuove al Visitor Center di San Francisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo spazio all'avanguardia per promuovere la Sardegna sta aprendo le sue porte nel cuore di San Francisco, California. Si tratta del Visitor Center, un luogo che sfrutta la tecnologia della realtà virtuale e immersiva per promuovere l'Isola nella città più sofisticata della costa occidentale degli Stati Uniti. Il progetto è stato realizzato dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna - Gallura, in collaborazione con Primaidea. L'obiettivo principale di questo spazio è quello di attrarre nuovi tipi di turisti, offrendo loro un'esperienza coinvolgente che racconta la cultura, il territorio, le tradizioni e l'enogastronomia sarda. All'interno del Visitor Center, su due livelli e oltre 200 metri quadri, i visitatori saranno accolti da una serie di innovativi strumenti di comunicazione. Ci sarà una stanza immersiva dotata di pareti a led, schermi interattivi, e oculus di ultima generazione. Inoltre, una sala ospiterà eventi, vernissage, dimostrazioni gastronimiche e degustazioni, mettendo in mostra i prelibati cibi e vini dell'isola, che giocano un ruolo centrale nella promozione. (segue) (Rsc)