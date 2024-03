Turismo: la Sardegna si promuove al Visitor Center di San Francisco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è solo cibo e vino: il Visitor Center fornirà anche informazioni dettagliate sulla "destinazione Sardegna" come meta turistica per gli Stati Uniti. Forbes ha recentemente nominato l'isola come "la migliore destinazione di viaggio al mondo per il 2024", confermando l'interesse crescente per l'Isola. Attraverso la realtà virtuale, i visitatori potranno esplorare una varietà di luoghi, dai cammini religiosi ai siti archeologici che raccontano la grande civiltà nuragica. Sarà possibile immergersi nelle bellezze naturali delle spiagge, della natura incontaminata e dei pittoreschi borghi dell'interno. Inoltre, verranno illustrate le tradizioni, la cultura e gli antichi saperi e sapori che caratterizzano la Sardegna, fino alle sue città intrise di storia mediterranea. Il Visitor Center di San Francisco si inserisce perfettamente nella politica generale della Regione per promuovere la Sardegna attraverso cinque percorsi tematici: turismo enogastronomico; arte, moda e tradizioni popolari; turismo lento e cammini religiosi; turismo archeologico; turismo attivo e sportivo. (Rsc)