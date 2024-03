Russia: Cremlino, sappiamo che Macron ci ha dichiarato un nemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca "è a conoscenza delle dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui la Russia un nemico". E' quanto ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando l'intervista del leader francese all'emittente "France 2". "Sì, naturalmente, stiamo monitorando le dichiarazioni di Macron. Il fatto che la Russia sia un nemico per la Francia è ovvio perché la Francia è già coinvolta nella guerra in Ucraina", ha affermato il rappresentante del Cremlino. "In realtà, partecipa indirettamente a questa guerra e, a giudicare dalle dichiarazioni del presidente, non si rifiuterebbe ad aumentare il grado del coinvolgimento", ha aggiunto Peskov. (Rum)