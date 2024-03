Terzo settore: da Fondazione Baroni 306 mila euro a 11 progetti di inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici progetti finanziati nel campo della disabilità per un totale di 306 mila euro messi a disposizione, attraverso tre bandi, dalla Fondazione Giovan Battista Baroni Ets. Ieri sera, al Circolo Canottieri Aniene di Roma - informa una nota - si è svolta la cerimonia di premiazione degli enti che, dopo un’attenta valutazione del Consiglio direttivo della Fondazione, si sono visti sovvenzionare le iniziative nell’ambito degli avvisi che riguardavano l’inserimento sociale e lavorativo, l’inclusione attraverso lo sport e la ricerca scientifica per il miglioramento della salute e della qualità della vita. La serata, dopo i saluti del presidente del circolo, Massimo Fabbricini, è stata animata da un momento di dibattito sui temi della solidarietà e della partecipazione attiva, condotto dalla giornalista Greta Mauro, cui hanno partecipato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Matilde Bernabei, produttrice televisiva, Giovanni Malagò, presidente del Coni, Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, Federico Palmaroli (in arte Osho), autore satirico, Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, Edoardo Giordan, schermidore paralimpico e testimonial della Fondazione Baroni, e Giuseppe Signoriello, presidente della Fondazione Baroni. (segue) (Com)