Terzo settore: da Fondazione Baroni 306 mila euro a 11 progetti di inclusione (2)

I 101 mila euro previsti dal bando "Assistenza e solidarietà" sono andati a quattro iniziative. L'associazione "La Sonda su Marte Aps" è stata selezionata per la quarta fase del progetto "Casa Nostra", avviato nel 2016, che punta a migliorare le autonomie, le abilità relazionali, lavorative e domestiche di quattro ragazzi con Disturbo dello spettro autistico (Dsa). L'associazione "La Casa di Cristina" è stata premiata per il progetto "Le vie dell'Abruzzo sono infinite", mirato a garantire ai giovani disabili l'accesso libero e gratuito ad attività socio-educative per la crescita personale e relazionale, in un percorso laboratoriale di tipo culturale e artistico che riscopre e valorizza le risorse naturali dell'Abruzzo. L'associazione "La Maison Aps" ha visto finanziato il progetto "Cosmesi inclusiva. Il diritto alla bellezza" che punta a migliorare la condizione delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso azioni di qualificazione lavorativa e inclusione sociale. Mentre la cooperativa "Parsec Agri Cultura" è stata scelta per il progetto "PartecipAzione" che punta all'integrazione e alla formazione personale attraverso le competenze legate all'agricoltura sociale.